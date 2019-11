C’est un véritable événement sur le plateau de Quotidien : Victoria Beckham, pourtant très rare dans les médias et dans les talk-show, vient nous parler de sa marque de vêtements et de cosmétiques, Victoria Beckham Beauty. Icone des années 2000 avec les Spice Girls, devenue femme d’influence et puissante businesswoman, Victoria Beckham est sur le plateau de Quotidien.

