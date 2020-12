Invitée: la Masterclass d’Etienne Daho et Jane Birkin à l’occasion de la sortie de leur album "Oh ! Pardon, tu dormais"

En savoir plus sur Yann Barthes

Chez Quotidien, on adore Étienne Daho et on adore Jane Birkin, alors les recevoir en même temps, c’est un peu Noël avant l’heure. Ensemble, ils sortent un album somptueux et surtout très attendu. Ça fait 20 ans qu’on en parle : à l’origine de cet album, un film écrit par Jane Birkin sur un couple qui se déchire. Film qui deviendra ensuite une pièce de théâtre avant, qu’enfin, Étienne Daho n’est l’idée lumineuse d’en faire un disque. C’est un album événement et il fallait bien Jane Birkin ET Étienne Daho en plateau sur Quotidien pour qu’on en prenne toute la mesure.