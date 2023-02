Invitée : la queen Aya Nakamura est de retour !

Il s’agit sans doute de l’un des disques les plus attendus de ce début d’année : Aya Nakamura vient de sortir son quatrième album intitulé “DNK”, les consonnes de Dianoko son véritable nom de famille. Composé de quinze nouveaux morceaux, ce disque donne envie de danser et mêle des sonorités R’n’B, pop, zouk et également caribéennes et africaines. Dans “DNK” elle dévoile une certaine sensibilité qui plaît à son public. En 24 heures, son album a été streamé plus de 2,7 millions de fois sur Spotify. L’artiste francophone la plus écoutée du moment a annoncé un concert à l'Accor Arena de Bercy à Paris en mai prochain. Face à l’enthousiasme de ses fans, elle a ajouté deux dates supplémentaires dans la foulée qui ont été vendues en quinze minutes. Dans ce nouvel album, elle a collaboré avec le rappeur SDM, le chanteur portoricain Myke Towers, Tiakola et la chanteuse Kim. Aya Nakamura est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.