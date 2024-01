Invitée : la voix transperçante de Clara Ysé dans « Oceano Nox »

Clara Ysé est l’invitée de Quotidien vendredi 12 janvier. La chanteuse et romancière française de 31 ans se confie sur l’explosion soudaine de sa carrière et sur la genèse de son nouvel album « Oceano Nox ». L’artiste qui aurait pu devenir chanteuse lyrique revient sur son enfance durant lequel elle a débuté par le chant classique grâce à sa grand-mère. Clara Ysé s’exprime ensuite sur son désir d’aller vers des voix plus sombres, qui génèrent de grandes émotions.