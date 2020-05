Invitée : la Youtubeuse Lena Situations

En savoir plus sur Yann Barthes

Lena Mahfouf, plus connue sous le nom de Lena Situations est l’une des Youtubeuses et influenceuses les plus appréciées de sa génération. Avec ses 1,7 millions d’abonnés sur les plateformes, sa voix porte, mais elle est aussi la cible de violentes attaques. Après la publication d’une photo d’elle en robe, la jeune femme a subit une vague d’insultes et de harcèlement, avant d’être massivement soutenue par ses fans. On parle vie privée, influence, réseaux sociaux et projets d’avenir avec Lena Mahfouf.