Invitée : Laetitia Casta, pour la première fois seule sur scène

Pour la première fois de sa carrière, Laetitia Casta est seule sur scène dans « Clara Haskil, prélude et fugue », au Théâtre du Rond-Point. L’actrice nous y fait découvrir la vie de Clara Haskil, musicienne de génie, artiste reconnue, adulée par Charlie Chaplin. Clara Haskil était aussi une femme pas comme les autres, tiraillée par le doute, le trac et la peur de décevoir et faisant pourtant preuve d’une incroyable solidité face à ceux qui, toute sa vie, ont voulu la changer. Laetitia Casta est sur le plateau de Quotidien pour en parler.