Invitée : Lala &ce, la nouvelle sensation du rap féminin

Elle est la nouvelle sensation du rap féminin. Les magazines musicaux ne parlent plus que d’elle et leur critique sont dytirambiques : « sa diction est une addiction », « le plus beau flow sur terre », « une charge érotique qui donne le tournis », « un flow comme on n’en avait jamais entendu en France ». Lala &ce vient de sortir son premier album, « E.T : everything tasteful » et on est très heureux de la recevoir sur le plateau de Quotidien.