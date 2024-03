Invitée : Lala &ce, la rappeuse qui casse les codes

L’artiste de 29 ans, Lala &ce est l’invitée de Quotidien vendredi 22 mars. La rappeuse originaire de Villeurbanne près de Lyon, présentée comme un véritable espoir dans son domaine lors de son passage de l’émission en 2021, est depuis devenue une véritable pointure. Elle présente son deuxième album intitulé « Solstice » et le concept quelque peu original et créatif autour de ce projet. Un album qui respire le sexe, la sensualité, la fête, les boîtes de nuit, mais aussi l’espoir et le deuil. Lala &ce décrypte ensuite ses nouveaux morceaux, à l’image de « Djinzin » qui célèbre ses racines ivoiriennes. L’icône LGBT, une rareté dans le monde du rap, se confie sur de nombreux témoignages qu’elle reçoit, et sur ses multiples collaborations avec Thierry Mugler, Marine Serre, Celine ou encore Burberry. L’artiste est actuellement en tournée et sera notamment de passage à Marseille le 29 mars.