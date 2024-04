Invitée : l’amour au-delà du conflit israélo-palestinien à travers l’œil de Salomé Parent-Rachdi

La journaliste, Salomé Parent-Rachdi est l’invitée de Quotidien vendredi 5 avril. Elle propose un regard inédit sur le conflit israélo-palestinien à travers une bande-dessinée intitulée « Amoure, Sexe et terre promise », réalisée avec le dessinateur Deloupy, et publiée aux Arènes. L’ancienne correspondante en Israël et en Palestine a enquêté durant deux ans sur la manière dont les Israéliens et Palestiniens vivent le couple et la sexualité malgré tous les interdits. La journaliste a eu cette volonté de faire « un livre qui vient transgresser le conflit ». Elle revient sur la façon dont se sont faites les différentes rencontres en ce sens et notamment un couple qui a fait l’actualité de la presse internationale, Tsahi Halevi et Lucy Aharish. Un couple mixte qui reste globalement une exception, alors que la transgression fait souvent partie du désir. Puis, Salomé Parent-Rachdi revient sur sa rencontre avec une gynécologue juive orthodoxe, alors que les ultra-orthodoxes n’ont même pas de mots pour parler de sexualité. On y retrouve également le témoignage de Mohammed, homosexuel âgé de 28 ans qui a dû fuir Gaza, puis l’histoire de Samira, actrice palestinienne lesbienne qui vit en Israël.