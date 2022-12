Invitée : Shygirl dévoile son premier album “Nymph”, sensuel et futuriste

La chanteuse anglaise Shygirl est sur le plateau de Quotidien pour dévoiler son premier album “Nymph” qui mêle des sonorités hyperpop, sensuelles et futuristes. Elle mélange les genres de musique et bouscule les codes. De son vrai nom Blane Muise, la jeune rappeuse de 29 ans a débuté sa carrière sur les podiums. En 2015, elle se lance dans la musique, poussée par son ami proche Sega Bodega, aujourd’hui producteur londonien reconnu. Son univers très décalé a attiré l’attention de Rihanna qui a utilisé plusieurs de ses musiques pour sa marque Fenty Beauty. ShyGirl est l’artiste du moment et sera le samedi 10 décembre sur la scène du Trianon, à Paris.