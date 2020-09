Invitée : Laura Calamy en haut de l'affiche pour "Antoinette dans les Cévennes"

En savoir plus sur Yann Barthes

Elle fait partie des actrices les plus douées et les plus drôles de sa génération. De « 10 pour cent » à « La belle équipe » en passant par « Sous les jupes des filles » ou « 9 mois ferme », Laura Calamy squatte le petit et le grand écran français depuis le début des années 2000. Sauf que, cette fois, c’est elle la tête d’affiche du film de Caroline Vignal, « Antoinette dans les Cévennes ». Et il était temps. Laure Calamy est sur le plateau de Quotidien pour en parler.