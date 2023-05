Invitée : Laure Adler, retour sur 50 ans de carrière à la radio (Partie 2)

Laure Adler est une voix légendaire de la radio française. Depuis 50 ans, ses émissions ont permis à plusieurs générations de découvrir des artistes et des intellectuels. Elle a annoncé arrêter son émission “L’heure bleue” sur France Inter qu’elle produisait depuis 2016. Titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat d’histoire, Laure Adler arrive à la radio par hasard. En 1974, elle remplace une amie de lycée en congé maternité comme secrétaire de l’émission “Panorama” sur France Culture. Rapidement, elle devient journaliste pour plusieurs émissions culturelles, aussi bien à la radio qu’à la télévision. Elle dirige France Culture entre 1999 et 2005 et publie de nombreux ouvrages historiques. Pourquoi a-t-elle pris la décision d’arrêter son émission ? Est-ce qu’il y a moins de liberté de ton à la télévision et à la radio ? Est-ce que les voix de gauche disparaissent des médias ? Laure Adler répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.