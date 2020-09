Invitée : Lauren Bastide questionne la place des femmes dans "Présentes"

En savoir plus sur Yann Barthes

Lauren Bastide est journaliste et militante féministe. Depuis plusieurs années, au sein du collectif « Prenons la Une » qui cherche à donner plus de visibilité aux femmes dans les médias, ou avec « La Poudre » son podcast féministe, elle explore les luttes des femmes d’aujourd’hui, à l’heure de la génération MeToo. Lauren Bastide publie « Présentes », un livre bourré de pédagogie sur le féminisme, pour que tout le monde puisse s’y retrouver et le comprendre. Lauren Bastide est sur le plateau de Quotidien.