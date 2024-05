Invitée : Laurence Boccolini, enfant de la télé

C’est une femme importante de la télévision française, à l’antenne depuis plus de 30 ans et aujourd’hui aux commandes des "Enfants de la télé" sur France 2. Mais Laurence Boccolini est avant tout une enfant de la radio, qui a participé à la libération des ondes au début des années 80. En pleine préparation de son autobiographie, l’ancienne animatrice du "Maillon Faible" est l’invitée Fil rouge de Quotidien pour parler de son amour de la télévision.

