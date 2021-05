Invitée : Laurence des Cars, présidente du Musée d’Orsay

Il n’y a pas que les terrasses qui rouvraient leurs portes ce mercredi : tous les lieux de culture ont eux aussi pu accueillir du public pour la première fois depuis des mois. Notamment l’un des plus beaux d’entre eux, peut-être même l’un des plus beaux du monde, le Musée d’Orsay. Sa présidente, la conservatrice et spécialiste de l’art du XIXème siècle, Laurence des Cars, est sur le plateau de Quotidien.