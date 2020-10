En savoir plus sur Yann Barthes

Entre le couvre-feu, l’épidémie, la grisaille et le froid, on a bien besoin de conseils pour rester au top, en pleine forme, bien dans sa tête et dans son corps. Ça tombe bien parce que Laury Thilleman a compilé tous ses meilleurs conseils dans un livre, « 365 jours au top » et elle est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.