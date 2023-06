Invitée : Le Cas Pucine a la « Main mise » sur la ventriloquie

En 2019, Capucine Duchamp, alias Le Cas Pucine, remportait la quatorzième saison de “La France a un incroyable talent” pour ses talents de ventriloque. Elle découvre la ventriloquie par hasard à 14 ans et s’initie seule en faisant parler des marionnettes. Elle commence à publier des vidéos sur les réseaux sociaux qui deviennent virales. Sur scène, elle est accompagnée de sa marionnette Elliott, un dragon qui n’a pas sa langue dans sa poche. Elle présente son premier spectacle “Main mise”, produit par Eric Antoine et Jérémy Ferrari, au festival d’Avignon puis en tournée dans toute la France. Dans ce spectacle co-écrit avec Jérémy Ferrari, Capucine affronte sa peur de grandir, aux côtés d’Elliott qui la pousse dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et de tendresse. Le Cas Pucine répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.