Invitée : l'appel à l'aide de l’hôpital français, avec Jehane Fadlallah

Jehane Fadlallah est médecin en service immuno--pathologie. Elle est, depuis plusieurs mois, devenue le visage de la colère des soignants. A l’hôpital Saint-Louis à Paris, où elle travaille, neuf lits ont été fermés sur les vingt-trois disponibles. Seules deux infirmières sont présentes sur les douze habituelles depuis plusieurs mois. Les postes vacants de personnel hospitalier n’ont jamais été plus nombreux. Il n’y a jamais eu plus de lits et de blocs-opératoires fermés. Jehane Fadlallah a décidé de sortir de sa réserve et dénonce le manque de moyens, de personnel et d’aide de l’Etat. Elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler.