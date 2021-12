Invitées : le debrief de la conf’ de presse d’Emmanuel Macron avec Mathilde Siraud, Caroline Vigoureux et Astrid de Villaines

Emmanuel Macron a donné une conférence de presse ce jeudi après-midi à l’Élysée pour la seconde fois seulement depuis le début de son mandat. Le président devait y parler de la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui démarre le 1er janvier prochain, mais à cinq mois de l’élection présidentielle, les journalistes l’ont interrogé sur ses ambitions et sa perception du paysage politique français. On débriefe sa conférence de presse avec Mathilde Siraud, journaliste politique pour Le Point, Astrid de Villaines, cheffe du service politique au HuffPost.fr et Caroline Vigoureux, journaliste politique pour l’Opinion.