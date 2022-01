Invitée : le débrief du discours d’Emmanuel Macron au Parlement européen avec Marion Van Renterghem

Ce mercredi, Emmanuel Macron faisait son grand oral face au Parlement européen pour inaugurer son mandat à la présidence française du conseil de l’Union européenne. Pour comprendre les enjeux de cette présidence, en pleine année électorale en France, on reçoit Marion Van Renterghem, journaliste lauréate des prix Albert-Londres et François Giroud, mais aussi biographe d’Angela Merkel et grande spécialiste de l’Europe.