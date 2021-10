Invitée : le phénomène Anne Roumanoff

Après avoir cartonné avec « Tout va bien », Anne Roumanoff rempli de nouveau toutes les salles avec « Tout va presque bien », un spectacle revisité pour faire le point sur la période un peu étrange et un peu stressante qu’on traverse, entre pandémie, confinement, reconfinement et retour à une vie (presque) normale. On décrypte le succès d’Anne Roumanoff avec elle, pour la première fois sur le plateau de Quotidien.