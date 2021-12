Invitée : le point sur la cinquième vague de Covid avec Vittoria Colizza

Après les dernières annonces du gouvernement et l’ouverture de la troisième dose à tous, on a cru un temps que la cinquième vague de Covid serait sous contrôle. L’espoir aura été de courte durée : ce week-end, l’arrivée du variant Omicron, potentiellement plus contagieux et plus résistant aux vaccins que tous les autres a relancé les inquiétudes. Pour comprendre ce que ce nouveau variant qui présente « un risque très élevé » selon l’Organisation mondiale de la Santé, on discute avec Vittoria Colizza, directrice de recherches à l’INSERM, épidémiologiste et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses.