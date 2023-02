Invitée : le point sur la guerre en Ukraine avec Marianna Perebenesiuk

Marianna Perebenesiuk est journaliste et chercheuse. Née en Ukraine, d’une famille qui vit toujours dans le pays malgré la guerre, elle fait le point sur la situation sur place après près d’un an de conflit. Les livraisons de chars et d’armes européennes et américaines peuvent-elles faire basculer cette guerre en faveur de l’Ukraine ? Jusqu’où l’Occident est-il prêt à soutenir Volodymyr Zelensky ? On en parle avec Marianna Perebenesiuk sur le plateau de Quotidien.