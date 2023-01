Invitée : le point sur la situation en Iran, 4 mois après le début de la révolte, avec Chowra Makaremi

Depuis 4 mois, les Iraniens et les Iraniennes descendent dans les rues de leur pays pour protester contre le régime des mollahs, alors que la répression se durcit. On compte plus de 500 manifestants tués depuis le début des contestations, 100 autres risquent encore d’être condamnés à mort. 18 000 personnes sont portées disparues ou sont en prison à travers le pays. Pour faire le point sur la situation sur place, Yann Barthès reçoit Chowra Makaremi, anthropologue, chercheuse au CNRS, spécialiste de l’Iran qu’elle a fui avec sa grand-mère et son frère à l’âge de 6 ans.