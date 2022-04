Invitée : le point sur la situation en Ukraine avec Tatiana Kastouéva-Jean

Depuis près de 62 jours, l’armée ukrainienne se bat sans relâche pour contenir les armées de Vladimir Poutine. Plusieurs milliers de civils ont déjà trouvé la mort dans les bombardements et les attaques et plus de huit millions d’Ukrainiens ont fui leur pays pour trouver refuge dans le reste du monde, notamment en Europe. Alors que la date symbolique du 9 mai, jour de célébration de la victoire russe contre l’Allemagne nazie, approche l’opinion internationale craint une nouvelle démonstration de force de Vladimir Poutine, déterminé à obtenir des résultats après sa mise en échec dans la région de Kiev. Mais à Kharkiv et Marioupol, très durement touchées par les frappes russes, la situation est proche de l’agonie et du chaos. Pour tenter de trouver une issue à ce conflit qui s’enlise, les Etats-Unis ont réuni ce mardi 26 avril tous les pays alliés en Allemagne. Ensemble, ils ont décidé d’armer davantage l’Ukraine pour l’aider à se défendre. Le patron de l’ONU, Antonio Guterres s’est également entretenu, ce mardi, avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, lequel a prévenu contre un risque « réel » de troisième guerre mondiale ». Pour décrypter la situation sur place, Yann Barthès reçoit Tatiana Katsouéva-Jean, directrice du centre Russie à l’Institut français des relations internationales.