Invitée : le point sur la situation sanitaire avec la directrice de recherches de l’Inserm Vittoria Colizza

Vittoria Colizza est directrice de recherches à l’Inserm et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses. Rare dans les médias, elle a accepté de venir nous parler de son métier et de ses connaissances sur l’épidémie que nous traversons tous depuis un an. Alors que l’explosion épidémique liée aux nouveaux variants du coronavirus n’a pas eu lieu – du moins pour l’instant – que nous réserve l’avenir ? Comment analyser la situation actuelle ? Le couvre-feu à 18h est-il suffisant ou faudra-t-il mettre en place des mesures plus contraignantes ? Quand verrons-nous les premiers effets du vaccin ? A quoi va ressembler l’été 2021 ? On pose toutes ces questions à Vittoria Colizza sur le plateau de Quotidien.