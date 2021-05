Invitée : le point sur l'épidémie avec Dominique Costagliola, directrice de recherches à l’INSERM

Le gouvernement est optimiste, mais qu’en est-il des scientifiques ? On fait le point sur la situation sanitaire en France avec Dominique Costagliola, épidémiologiste et biostatisticienne, figure de la lutte contre le Sida et Grand prix de l’Inserm.