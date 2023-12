Invitée : le succès du JT d'Anne-Sophie Lapix

La présentatrice star du Journal de 20 heures de France 2, Anne-Sophie Lapix, est pour la première fois l’invitée de Quotidien vendredi 8 décembre. Une moyenne de 4,8 millions de téléspectateurs sont fidèles chaque jour au JT de la journaliste, qui est à la tête du rendez-vous le plus important de France 2 depuis désormais sept ans. Elle se penche dans un premier temps sur sa plus grande fierté et son plus grand regret durant toutes ces années, puis sur son image de femme forte, solide et insubmersible. Puis, elle décrypte la journée type d’un présentateur de JT, et ce à quoi elle pense à quelques secondes de prendre l’antenne chaque jour. Anne-Sophie Lapix se confie ensuite sur la préparation de ces interviews, alors qu’on lui reproche parfois d’être trop pugnace et ironique. Elle aborde ensuite ses relations parfois explosives avec Marine Le Pen, et sa signature personnelle autour de lancements de JT quelques peu cocasses. Enfin, la femme de 51 ans revient sur sa passion pour le journalisme qui l’anime depuis l’âge de 10 ans.