Invitée : le "Wonderland" de la photographe Annie Leibovitz

Annie Leibovitz est sans conteste l’une des plus grandes photographes vivantes de notre époque. Elle a fait poser des légendes : des acteurs, Leonardo DiCaprio, Susan Sarandon, Meryl Streep ou encore Clint Eastwood ; des sportifs, Venus et Serena Williams, Zinedine Zidane, Diego Maradona ou des personnalités de pouvoir comme la reine Elizabeth II et Barack Obama. Elle est aussi la photographe derrière les clichés de groupe des célèbres couvertures du magazine Vanity Fair, ce qui ne l’empêche pas de collaborer également avec Vogue. À travers son objectif, Annie Leibovitz immortalise depuis 50 ans les époques qui défilent sous ses yeux. Pour célébrer son travail, l’Académie des Beaux-Arts de Paris lui consacre une grande rétrospective et les éditions Phaidon publient « Wonderland », un livre qui retrace le travail de la photographe dans le domaine de la mode. Pour la première fois, Annie Leibovitz est sur le plateau de Quotidien. On parle avec elle de sa carrière, des expositions qui lui sont consacrées, de sa façon de travailler, de son goût pour la mode, pour le portrait, les mises en scène et de ses rencontres avec les plus grands artistes, sportifs, musiciens et politiques du monde.