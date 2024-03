Invitée : l’écologiste Marie Toussaint, les élections européennes dans le viseur (Partie 2)

La tête de liste des Verts aux futures élections européennes, Marie Toussaint est l’invitée de Quotidien jeudi 21 mars. La femme de 36 ans, à l’origine de « L’affaire du siècle » qui a déclenché la condamnation de la France pour inaction climatique en 2021 a baigné très tôt dans le militantisme. Elle se confie sur son passage express de l’ombre à la lumière médiatique, alors qu’elle tourne actuellement autour de 8,5% dans les sondages. La juriste et eurodéputée depuis 2019 réagit à l’impressionnante montée des idées populistes ainsi que des idées d’extrême droite en Europe. Marie Toussaint se penche ensuite sur son souhait de mener jusqu’au 9 juin une « campagne sensible », et sur le projet d’ISF climatique. Enfin, elle s'exprime sur la situation alarmante au sein du conflit israélo-palestinien.