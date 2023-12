Invitée : l’enquête de Raphaëlle Bacqué sur le cas Gérard Depardieu

La grand reporter au Monde, Raphaëlle Bacqué, est l’invitée de Quotidien mardi 19 décembre. Elle a réalisé une longue enquête sur Gérard Depardieu, intitulé « Le cas Depardieu », aux côtés de Samuel Blumenfeld, et ce bien avant la polémique brûlante qui entoure l’acteur ces derniers jours suite à ses propos dans « Complément d’enquête ». Elle évoque notamment le rapport aux femmes de Gérard Depardieu, qu’elle compare à Marlon Brando, et la plainte pour viol de Charlotte Arnould. La journaliste se penche sur le malaise que l’affaire suscite actuellement, alors que l’on à affaire à une véritable hystérie médiatique. Et ce alors que deux-tiers des Français déclarent vouloir remettre en question la présomption d’innocence pour les élites en matière de violences sexuelles. Raphaëlle Bacqué se penche ensuite sur les propos de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et sur l’interrogation des patrons de chaînes de télévision au sujet de la diffusion de ses films sur leurs antennes. Enfin, l’invitée du soir donne son avis sur l’importance de dénonce genre de comportements.