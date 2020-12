Invitée: l’épidémiologiste Dominique Costagliola, Grand Prix de l’Inserm

En savoir plus sur Yann Barthes

Dominique Costagliola est l’une des scientifiques françaises les plus renommées. Epidémiologiste, elle vient de recevoir le Grand Prix Inserm 2020, l’une des plus hautes distinctions remises par la communauté scientifique. Dominique Costagliola nous aide à faire le point sur la situation en France, ce qu’on sait, ce qu’on ignore et à y voir plus clair au milieu des très nombreuses déclarations et publications que l’on a pu lire depuis le début de la pandémie.