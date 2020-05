Invitée : les effets du télétravail, avec la philosophe Julia de Funès

En savoir plus sur Yann Barthes

Julia de Funès est philosophe, spécialisée dans la thématique du travail et de l’entreprise. Alors que la France est massivement passée en télétravail pendant le confinement – et qu’une partie l’est encore aujourd’hui – cette période a-t-elle changé notre rapport au travail ? Est-on plus ou moins efficace à la maison ? La répartition vie privée/vie professionnelle est-elle plus équitable en télétravail ? On en parle avec Julia de Funès sur le plateau de Quotidien.