Invitée : les prévisions de "The Economist" pour 2022 avec Sophie Pedder

Sophie Pedder est journaliste, cheffe du bureau parisien de « The Economist » depuis presque vingt ans. Elle observe, commente et dissèque la politique française pour nos voisins anglo-saxons et a même écrit une biographie d’Emmanuel Macron. On écoute son point de vue sur la campagne présidentielle sur le plateau de Quotidien.