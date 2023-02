Invitée : les Russes face à la guerre en Ukraine, le décryptage d’Anna Colin Lebedev

Anna Colin Lebedev est spécialiste de l’Ukraine et de la Russie. Avec Yann Barthès, elle nous éclaire sur la position de la Russie face à la guerre en Ukraine : celle de Vladimir Poutine, mais aussi celle des Russes, qui n’est pas forcément la même. Avec elle, on revient sur près d’un an de guerre en Ukraine et sur l’impact du conflit sur la population russe.