Invitée : l’escrimeuse Ysaora Thibus, les JO de Paris au bout du fleuret

L’escrimeuse française, Ysaora Thibus, est l’invitée de Quotidien jeudi 7 décembre. La numéro 1 mondiale dans sa discipline, championne du monde de fleuret, est considérée comme l’une des chances de médailles les plus importantes à l’horizon des Jeux Olympiques de Paris 2024. La Guadeloupéenne revient dans un premier temps sur sa passion initiale de danse classique et sur le tournant qui l’a amené à embrasser une carrière d’escrimeuse. La sportive de 32 ans tente de décrypter ensuite la part de technique, de physique et de mental dans l’escrime, alors qu’elle explique que « tout est question de timing ». Ysaora Thibus se confie ensuite sur sa vie actuelle qu’elle a décidé de mener outre-Atlantique, aux Etats-Unis, où la figure de l’athlète prend une vraie place importante. Elle s’exprime également sur Race Imboden, l’américain âgé de 30 ans, également escrimeur, son compagnon dans la vie. Enfin, l’athlète partage ses secrets de préparation avant l’évènement planétaire de l’été prochain.