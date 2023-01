Invitée – L’Europe et les livraisons d’armes en Ukraine décryptées par Elise Vincent, journaliste au Monde

Le premier anniversaire de la guerre en Ukraine s’approche et semble désormais inévitable. Depuis près d’un an, l’armée ukrainienne combat sans relâche les armées de Vladimir Poutine. Ces dernières semaines, les promesses d’envois de chars légers ou d’assaut par les puissances européennes se sont multipliées. L’Ukraine s’impatiente, l’Europe tergiverse. Pour en parler, Yann Barthès reçoit la journaliste du Monde, Elise Vincent, lauréate du Prix Albert Londres 2018 et spécialiste de la Défense.