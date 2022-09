Invitée : l’Europe face à l'extrême droite, avec Marion Van Renterghem

La démocratie libérale est-elle en danger en Europe ? Après la Hongrie et la Pologne, l’Italie bascule à son tour à l’extrême droite. La victoire de la candidate post-fasciste Giorgia Meloni et de sa coalition de droite peut-elle menacer l’équilibre européen ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit la journaliste lauréate du prix Albert Londres et grande spécialiste de l’Europe Marion Van Renterghem.