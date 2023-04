Invitée : l’humoriste Doully a décidé qu’hier, elle arrête

L’humoriste Doully a vécu 1000 vies : gogo-danceuse, barmaid, dame pipi, doublage de films pornographiques et aujourd’hui humoriste. Elle joue actuellement son spectacle “Hier j’arrête” co-écrit avec Paco Perez et Blanche Gardin dans lequel elle évoque la toxicomanie, les petits boulots, le handicap et la vie de couple. D’où vient sa voix si particulière ? Est-ce qu’il est difficile d’arrêter de boire de l’alcool en France ? Comment aborder le sujet de l’addiction sur scène ? Doully répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.