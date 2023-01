Invitée : l’humour trash de Laura Laune dans son nouveau spectacle “Glory Alleluia”

Grande gagnante de l’émission “La France a un incroyable talent” en 2017, Laura Laune revient avec un deuxième spectacle “Glory Alleluia”. L’humoriste, comédienne, musicienne et chanteuse belge de 36 ans aborde sur scène des sujets très personnels avec un humour trash, notamment son trouble du spectre autistique et son ex violent et alcoolique. L’humoriste évoque également les différents problèmes rencontrés ces dernières années comme la polémique suite à sa blague jugée antisémite en 2018 ou encore le sexisme dans le milieu de l’humour. Laura Laune est sur le plateau de Quotidien.