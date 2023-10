Invitée : Lilia Hassaine nous embarque dans une société futuriste en toute transparence

L’ancienne chroniqueuse de Quotidien, Lilia Hassaine, est l’invitée de Quotidien, mardi 26 septembre. Elle vient notamment présenter son nouveau roman sorti durant l’été, intitulé « Panorama », publié aux éditions Gallimard. Un voyage dans le temps qui nous embarque directement en l’an 2049. Un monde futuriste où tout est transparent, dans lequel l’intimité n’existe plus, et où les habitations sont entièrement transparentes, afin de ne plus rien cacher. L’autrice nous explique sa vision de la société du futur avec deux sujets essentiels en son cœur, la justice et l’Etat de droit. Elle fait notamment le lien avec l’impact des réseaux sociaux aujourd’hui, à travers lesquels on expose nos vies, et tente de donner les clés pour garder ses secrets.