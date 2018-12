Invitée : Line Renaud, pour son livre "Mes années Las Vegas"

Dans les années 50 et 60, c’est à Las Vegas que Line Renaud fait sensation. Entourée des plus grands artistes, d’Ingrid Bergman à Alfred Hitchcock en passant par Liz Taylor, Dean Martin ou encore Elvis Presley, la petite frenchie séduit les Américains et devient une figure du monde de la scène. 50 ans plus tard, Line Renaud raconte ses « années Las Vegas » dans un livre déjà culte. Elle est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.