Invitée : l’œil de Caroline Fourest, directrice de Franc-Tireur, sur la montée des extrêmes

La directrice de la rédaction du journal hebdomadaire Franc-Tireur, Caroline Fourest, est l’invitée de Quotidien mercredi 6 décembre. Le journal connu pour combattre la démagogie, la polarisation, le complotisme et les extrêmes de tous bords célèbre ses deux ans. Caroline Fourest se livre dans un premier temps sur la phase ascendante de l’extrême-droite en Europe actuellement et sur les possibilités de contredire l’ascension du RN jusqu’au pouvoir en France. Puis, la femme de 48 ans, originaire d’Aix-en-Provence se penche sur les débats publics qui semble s’extrémiser au fil des jours, suite notamment aux évènements tragiques qui touchent l’hexagone. La femme de presse, qui juge les débats autour du terroriste de Bir-Hakeim à Paris comme absurdes tente de se prononcer sur la progression de l’islamisme. Puis, elle s’exprime sur le cas Jean-Luc Mélenchon, qui ne semble aujourd’hui plus avoir de limites. Elle aborde ensuite le traitement du conflit opposant Israël au Hamas au sein de son journal et des différences faites entre les morts des civils. Enfin, Caroline Fourest revient sur les différents portraits de Franc-Tireur publiés dans l’année.