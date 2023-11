Invitée : Lola, candidate sortante de la Star Academy, se livre sur son aventure

Lola, candidate sortante de la Star Academy, est l’invitée de Quotidien lundi 20 novembre. La jeune femme originaire de Bourgoin-Jallieu, avait appris sa sélection à la célèbre émission de TF1, il y a quelques semaines sur le plateau de Quotidien. Mais ce vendredi, elle a finalement été éliminée par ses camarades. Elle se penche sur son ressenti, ce qu’elle a aimé dans cette aventure hors du commun, et les aspects qui ont été plus compliqués. Puis, Lola se livre sur le candidat avec qui elle a le mieux « matché », celui qui mériterait selon elle de l’emporter, et sur l’artiste avec lequel elle rêverait de chanter en duo.