Elle avait 16 ans quand son premier album est sorti et est immédiatement devenue une star de la chanson française. Louane a vendu plus d’un million d’album, elle a eu une Victoire de la musique, un César et elle a à peine 20 ans. Louane est en interview ce soir dans Quotidien pour promouvoir son deuxième album qui porte simplement son nom. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 10 novembre 2017 – Partie 2