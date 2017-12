Ce soir, on reçoit Loubna Abidar, actrice et chanteuse. Sa carrière explose dans « Much Loved » de Nabil Ayouch… Loubna Abidar est nommée pour le César de la meilleure actrice en 2016. Aujourd’hui, elle chante un hommage à son pays le Maroc dans CE clip qu’elle a aussi réalisé. Elle a accepté de répondre aux questions de Yann Barthès dans Quotidien. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 13 décembre 2017 – Partie 2