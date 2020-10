En savoir plus sur Yann Barthes

On l’avait reçue sur le plateau de Quotidien il y a plusieurs mois, on ne pouvait pas résister à l’envie de la revoir et la réécouter à l’occasion de la sortie de son album, « Gore ». Lous & The Yakuza est résolument la relève du R’n’B francophone et elle est sur le plateau de Quotidien.