Invitée : Lya Bavoil, la powerlifteuse « la plus forte du monde »

Quotidien vendredi 29 mars. Un mélange de trois disciplines mêlant le squat, le « bench » ou développé couché, et enfin le deadlift ou soulevé de terre. Celle que l’on surnomme « la femme la plus forte du monde », également double championne du monde dans sa discipline se penche sur les aspects les plus compliqués pour elle alors qu’elle a soulevé 231 kilos en septembre 2022. Elle dépeint ce moment unique, l’entraînement d’une athlète de son envergure et se confie sur la partie du corps avec laquelle elle déploie le plus de force, alors qu’elle regrette que « la force ne soit pas quelque chose qu’on conjugue encore au féminin ». La jeune femme s’exprime aussi sur son harcèlement à l’école et sur son diagnostic d’autiste asperger qui a déclenché sa passion d’aujourd’hui. Lya Bavoil appuie justement sur le fait que l’autisme est simplement une différence, décrypte le tatouage symbolique sur sa cuisse et nous parle de son modèle, Serena Williams.