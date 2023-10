Invitée : Mahaut Drama, l’humour féministe et queer pour tous

L’humoriste âgée de 28 ans, Mahaut Drama, est l’invitée de Quotidien, lundi 23 octobre. Elle se produit à la Nouvelle Seine chaque samedi soir à Paris, ainsi qu’en tournée dans toute la France, avec son spectacle intitulé « Drama Queen ». Elle revient dans un premier temps sur sa forte personnalité et sa tendance « à prendre de l’espace » comme elle l’a déclaré. La femme de scène s’exprime ensuite sur les nombreux sujets actuels abordés dans son spectacle comme la pansexualité, le body positivisme, la bipolarité, la vasectomie, ou encore la politique en expliquant pourquoi. Puis elle se livre sur son souhait originel d’embrasser une carrière de journalisme, sur son humour féministe et queer, puis sur l’importance de faire rire un public varié. Enfin, Mahaut Drama aborde sans complexe ses échecs personnels à travers un parcours semé d’embûches, et qualifie le stand up comme un « moyen d’expression gratuit et démocratique ».