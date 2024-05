Invitée : Maïtena Biraben nous dit tout sur la femme de plus de 45 ans

"La fin des débuts, mais certainement pas le début de la fin". Avec "La femme invisible" aux éditions Grasset et son nouveau média "Mesdames", Maïtena Biraben déconstruit les clichés et préconceptions sur la femme de plus de 45 ans. "J’ai ressenti la cinquantaine comme une crise d’adolescence équipée d’un cerveau" écrit-elle. Celle qui en a aujourd’hui 56 souhaite changer le regard de la société sur cette génération, en retraçant son propre parcours de femme de télévision. Argent, sexualité, corps de la femme, aucun sujet n’est tabou avec Maïtena Biraben, ambassadrice des femmes qui s’assument pleinement.